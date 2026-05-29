Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8766 %0,03
        EURO 53,4159 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.673,29 %0,63
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,48 %-0,10
        BITCOIN 73.609,00 %0,17
        GBP/TRY 61,6159 %-0,11
        EUR/USD 1,1635 %-0,14
        BRENT 93,85 %0,15
        ÇEYREK ALTIN 10.910,83 %0,63
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı günlük 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı günlük 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 23 Mayıs 2026 (Özgür Özel Yeni Bir Parti Mi Kuracak?)

        Mutlak butlan sonrası CHP'de gelişmeler devam ediyor... Özel ve Kılıçdaroğlu arasında karar sonrası ilk diyalog sağlandı... İlk telefon görüşmesinde kurultay da konuşuldu... Kılıçdaroğlu'nun planı ne, Özel'in hamlesi ne olacak? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? Özgür Özel yeni bir parti mi ku...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler