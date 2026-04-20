Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.587,93 %2,72
        DOLAR 44,8794 %0,04
        EURO 52,8192 %0,05
        GRAM ALTIN 6.908,66 %-0,83
        FAİZ 39,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,85 %-1,41
        BITCOIN 74.729,00 %0,09
        GBP/TRY 60,6649 %0,00
        EUR/USD 1,1766 %0,01
        BRENT 95,33 %5,48
        ÇEYREK ALTIN 11.295,00 %-0,83
        Türkiye'de 40 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: İstanbul ihracatta zirvede

        Türkiye'de 40 ilin ihracatı yılın ilk çeyreğinde arttı: İstanbul ihracatta zirvede

        Ticaret Bakanlığı, ocak-mart döneminde 14 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi. Mart ayında en fazla ihracatı İstanbul yaparken, onu Kocaeli ve İzmir izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ihracatta zirvede

        Ticaret Bakanlığı, mart ayına ve yılın ilk çeyreğine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

        Buna göre İstanbul, geçen ay 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azaldı.

        İstanbul'u, 3 milyar 159 milyon dolar ve yüzde 1,6 azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve yüzde 4,5 düşüşle İzmir takip etti.

        Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 488 milyon 493 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 432 milyon 341 bin dolarla kazanlar, makineler, 377 milyon 212 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 43 milyon 761 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı, 535 milyon 732 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 229 milyon 548 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

        İzmir'in ihracatında, motorlu kara taşıtları 518 milyon 906 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 226 milyon 82 bin dolarla demir ve çelik, 170 milyon 193 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

        İHRACATTA ALMANYA ÖNE ÇIKTI, 14 İL MİLYAR DOLARI AŞTI

        İstanbul'un ihracatında 324 milyon 596 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 250 milyon 882 bin dolarla ABD ve 150 milyon 799 bin dolarla İngiltere izledi.

        Kocaeli, en fazla ihracatı 268 milyon 54 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 259 milyon 763 bin dolarla Almanya ve 240 milyon 117 bin dolarla İtalya geldi.

        İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 182 milyon 906 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 149 milyon 548 bin dolarla İtalya ve 148 milyon 716 bin dolarla Malta takip etti.

        Buna göre, ocak-mart döneminde 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 40 il de ihracatını artırdı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
