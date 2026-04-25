        İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7si tutuklandı.

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınların mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden ev ve otellere gönderildiği ihbarıyla ilgili çalışma yapıldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bazı şüphelilerin fuhuştan aldıkları komisyon için farklı kişilerin banka hesaplarını kiralayıp, fuhuştan elde ettikleri mal varlığını akladıklarını belirledi.

        Şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinin incelenmesi sonucu fuhuştan kazandıkları değerlendirilen yaklaşık 15 milyon lira para girişi ve çıkışının olduğu, kimlik bilgilerini bu yöntemle gizleyip, faaliyetlerini devam ettirdikleri ve eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 17 Nisanda, İstanbulda Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece ile Samsun, Diyarbakır ve Ankarada 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2si yabancı uyruklu 52 kadın kurtarıldı. Ayrıca 3 kişinin de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu.

        Fuhuş organizasyonlarının başında olduğu anlaşılan ve evli olan 2 şüphelinin "müşterileri" referanslar aracılığıyla belirledikleri öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, tablet, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 980 dolar, 105 avro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparatı ve kadınların isimlerinin yazılı olduğu 2 ajanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 7si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

