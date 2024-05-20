İstanbul Modern'de yapay zeka semineri

Teknolojik gelişmelerin ve günümüz sanatının geleceğinin yorumlanacağı “Sanat Nesnesi Olarak Sistem ve Yapay Zekâ Semineri”, 23 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'de İstanbul Modern’de ücretsiz olarak düzenleniyor.

Sanatsal üretim dinamiklerinde yapay zekâ araçlarının olanakları ve sistemin bir sanat nesnesi olarak ele alınacağı seminer, teknoloji ve sanatı buluşturan sanatçı ve eğitimci Bager Akbay ile koşullanma kavramı üzerine çalışan sanatçı Deniz İkizler’i bir araya getiriyor. Seminerde yapay zekâ araçlarıyla üretilmiş farklı sanat çalışmaları da inceleniyor.