        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul-Prag seferleri başladı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul-Prag seferleri başladı

        AJet, Prag'a İstanbul'dan sefer başlattı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Václav Havel Havalimanı'na ilk sefer 15 Aralık 2025'te törenle yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:39
        İstanbul-Prag seferleri başladı
        AJet, Orta Avrupa’nın tarihi kentlerinden Çekya’nın başkenti Prag’ı uçuş rotasına ekledi.

        İlk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan törene AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

        Yeni hat ile ilgili değerlendirmede bulunan Kerem Sarp “2025 yılındaki 20. dış hattımız olan İstanbul-Prag hattını açmanın heyecanı içindeyiz. AJet olarak yeni hattımızla birlikte dış hat ve iç hat olmak üzere 102 noktaya sefer yapıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, yeni yılda da Avrupa’dan Kafkaslara, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya uçuş ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımız, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.” dedi.

        HAFTADA 4 GÜN

        Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, 2 saat 40 süren yolculuğun ardından Prag Václav Havel Havalimanı’nda törenle karşılandı. İstanbul-Prag seferleri; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.

