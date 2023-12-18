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        Haberler Gündem İSTANBUL SALLANDI | Son dakika deprem haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Aralık son depremler listesi sorgulama

        İstanbul sallandı! 18 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları İstanbul çevresinde hissedilen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken deprem verileri güncelleniyor. İşte 18 Aralık Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:36
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Yalova'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 18 Aralık Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ!

        Marmara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

        İstanbul Valisi Davut Gül meydana gelen deprem sonrası X hesabından "İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından depremle ilgili şu açıklamada bulundu:

        Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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