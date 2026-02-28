Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 1 Mart 2026 Pazar: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 1 Mart Pazar: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 1 Mart Pazar günü planlı su kesintileri gündemi meşgul etmeye başladı. İSKİ'nin duyurusuna göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan bazı mahallelerde geçici su kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgelerle ilgili ayrıntılar, İSKİ'nin resmi sorgulama ekranında paylaşılıyor. İşte 1 Mart 2026 su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

        Giriş: 28.02.2026 - 19:57
        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Mart Pazar günü gerçekleşecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakasında birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılırken, vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini İSKİ’nin resmi arıza ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

