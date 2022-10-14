İstanbul tahtı yeniden devraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış verilerini açıkladı.Temmuz ve ağustos aylarında zirveyi Antalya'ya kaptıran İstanbul tekrar tahtı ele geçirdi. İstanbul'dan yabancılar, eylül ayında bin 795 evin sahibi olurken Antalya'da satış bin 585'te kaldı. Antalya'yı Mersin, Bursa ve Ankara takip etti.
ANTALYA 68 AY SONRA İSTANBUL'U GEÇMİŞTİ
Temmuz ayında yabancıların en çok konut aldığı illerin başında bin 421 adetle Antalya gelmişti. Kent, 68 ay sonra İstanbul'u geçerek zirveye çıkmıştı. Antalya, detaylı verilerin açıklanmaya başladığı 2013'ten itibaren İstanbul'u en son Ekim 2016'da geçmişti. Temmuzdan sonra ağustos ayında da İstanbul'un üstünde yer alan Antalya, zirveyi eylül ayında kaptırdı.
YABANCIYA EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER
|Toplam
|49 644
|4 186
|4 591
|5 567
|6 447
|5 962
|8 630
|3 939
|5 273
|5 049
|İstanbul
|19 594
|1 771
|1 958
|2 245
|2 564
|2 451
|3 906
|1 154
|1 750
|1 795
|Antalya
|14 656
|914
|1 099
|1 434
|1 970
|1 885
|2 534
|1 421
|1 814
|1 585
|Mersin
|2 596
|219
|216
|229
|299
|264
|428
|289
|317
|335
|Ankara
|2 295
|269
|288
|347
|333
|249
|276
|148
|208
|177
|Bursa
|1 532
|117
|161
|174
|158
|132
|226
|165
|193
|206
|Yalova
|1 375
|117
|116
|159
|167
|135
|177
|152
|192
|160
|Sakarya
|1 054
|107
|89
|135
|133
|122
|193
|81
|95
|99
|İzmir
|972
|142
|100
|132
|138
|109
|125
|50
|87
|89
|Samsun
|823
|92
|116
|147
|130
|102
|80
|46
|58
|52
|Trabzon
|752
|69
|87
|87
|61
|68
|100
|85
|117
|78
|Diğer iller
|3 995
|369
|361
|478
|494
|445
|585
|348
|442
|473
EN ÇOK SATIŞ YİNE RUSLARA
Türkiye'deki evlere en çok rağbet yine Ruslardan geldi. Rusya Federasyonu vatandaşları, eylül ayında ülkemizden bin 196 konut satın aldı. Rusya'yı 592 konut ile İran ve 433 konut ile Irak takip etti.
UYRUKLARINA GÖRE SATIŞ SAYILARI
|Toplam
|50 173
|4 234
|4 639
|5 618
|6 524
|6 033
|8 707
|3 974
|5 340
|5 104
|Rusya
|9 311
|479
|509
|547
|1 152
|1 275
|1 887
|1 028
|1 238
|1 196
|İran
|6 540
|761
|711
|784
|905
|736
|987
|431
|633
|592
|Irak
|5 255
|513
|633
|741
|714
|617
|807
|380
|417
|433
|Almanya
|2 058
|204
|169
|244
|221
|247
|329
|163
|256
|225
|Kazakistan
|2 045
|132
|197
|241
|311
|218
|318
|190
|231
|207
|Ukrayna
|1 775
|102
|111
|168
|263
|241
|301
|166
|219
|204
|Afganistan
|1 487
|131
|141
|214
|247
|210
|258
|83
|108
|95
|Kuveyt
|1 318
|82
|144
|156
|104
|130
|190
|125
|195
|192
|Yemen
|1 045
|83
|141
|152
|164
|140
|222
|39
|61
|43
|ABD
|1 032
|80
|101
|121
|109
|119
|181
|82
|126
|113
|Çin
|992
|51
|47
|78
|105
|186
|377
|57
|42
|49
|Azerbaycan
|988
|89
|93
|115
|156
|118
|131
|65
|106
|115
|Filistin
|981
|80
|113
|123
|154
|155
|205
|34
|60
|57
|İngiltere
|975
|82
|100
|140
|116
|91
|144
|90
|92
|120
|Mısır
|897
|88
|64
|126
|117
|94
|188
|53
|88
|79
|Ürdün
|872
|105
|117
|117
|111
|95
|133
|47
|66
|81
|Pakistan
|855
|84
|101
|128
|138
|96
|162
|43
|55
|48
|Lübnan
|672
|83
|73
|84
|92
|87
|98
|37
|76
|42
|Suudi Arabistan
|634
|32
|53
|25
|19
|36
|73
|87
|150
|159
|Sudan
|601
|58
|53
|81
|77
|80
|103
|35
|66
|48
|Diğer ülkeler
|9 840
|915
|968
|1 233
|1 249
|1 062
|1 613
|739
|1 055
|1 006
SATIŞ SAYISI AZALDI SATIŞTAKİ PAY ARTTI
Eylülde ülkedeki toplam gayrimenkul satışıyla birlikte yabancıya satış da azaldı. Haziran ayında 8 bin 630 ile rekor kırarak toplam satıştan yüzde 5.7 pay alan yabancıya satış temmuzdaki sert düşüşünün ardından ağustos ve eylülde toparlanmaya geçti. Temmuzda toplam satış içindeki payı 4.2 olan yabancıya satış, ağustosta 4.3'e, eylülde ise 4.5'e yükseldi.
|2022
|Ocak
|88 306
|4 186
|4.7
|Şubat
|97 587
|4 591
|4.7
|Mart
|134 170
|5 567
|4.1
|Nisan
|133 058
|6 447
|4.8
|Mayıs
|122 768
|5 962
|4.9
|Haziran
|150 509
|8 630
|5.7
|Temmuz
|93 902
|3 939
|4.2
|Ağustos
|123 491
|5 273
|4.3
|Eylül
|113 402
|5 049
|4.5
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