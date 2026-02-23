İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı için kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı için kayıtlar başladı. 3 Mayıs Pazar günü koşulacak yarışın kayıt dönemi 27 Nisan’da kapanacak.

İKİ KATEGORİDE TOPLAM 7 BİN 500 KİŞİLİK KONTENJAN

Koşuseverlere yol yarışı deneyimi kazandırma amacıyla 2016’dan bu yana her yıl yapılan İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı yine Üsküdar’ın sahil şeridindeki eşsiz parkurunda gerçekleştirilecek. 10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak yarışın kayıt ücreti 750 TL olarak belirlendi. Yarış kontenjanları ise 10K için 6 bin, 5K için bin 500 kişiyle sınırlı olacak.