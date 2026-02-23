Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı için kayıtlar başladı - Diğer Haberleri

        İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı için kayıtlar başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Mayıs'ta organize edilecek İstanbul'u Koşuyorum Asya etabının kayıtları başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı için kayıtlar başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı için kayıtlar başladı. 3 Mayıs Pazar günü koşulacak yarışın kayıt dönemi 27 Nisan’da kapanacak.

        İKİ KATEGORİDE TOPLAM 7 BİN 500 KİŞİLİK KONTENJAN

        Koşuseverlere yol yarışı deneyimi kazandırma amacıyla 2016’dan bu yana her yıl yapılan İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı yine Üsküdar’ın sahil şeridindeki eşsiz parkurunda gerçekleştirilecek. 10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak yarışın kayıt ücreti 750 TL olarak belirlendi. Yarış kontenjanları ise 10K için 6 bin, 5K için bin 500 kişiyle sınırlı olacak.

        13 FARKLI YAŞ KATEGORİSİ OLACAK

        16 yaş ve üstü koşucuların katılacağı 10K koşusunda 13 farklı yaş kategorisinde de yarışılacak. 14 yaş ve üstü koşucuların kayıt yaptırabileceği 5K koşusunda ise yaş kategorisine göre sıralama yapılmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 23 Şubat 2026 (İmanda En Çok Düştüğümüz Yanlış Ne?)

        İslamda İman. Başkasının imanını sorgulamak doğru mu? Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları