İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiye yumruklu saldırında bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kadıköy'de Suadiye Sahil Yolu'nda, dün akşam saat 23.00 sıralarında bir grup, seyir halindeki bir aracın önünü keserek, içindekilere saldırdı.
Yolun bir şeridini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi.
Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı.
Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklamaya başladı.
Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Araç içerisindekileri darbeden şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.