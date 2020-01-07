Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemİstanbul Üniversitesi öğrencisini darp eden polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Üniversitesi öğrencilerini darp eden polis görevden uzaklaştırıldı

Yemek protestosu sırasında İstanbul Üniversitesi öğrencilerini darp eden polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı

son dakika
DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Üniversitesindeki öğrenci eylemine müdahalede 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı açıklandı.


İstanbul Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yapmış ve polis müdahale etmişti.

İstanbul Valiliği eyleme müdahale eden polislerden birinin hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını açıkladı Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur. Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! ABD uyruklu terörist deport edildi!
GÜNDEMABD uyruklu terörist sınır dışı edildi!
Malatya'da yağma çetesine operasyon: 18 gözaltı!
GÜNDEMYağma çetesine operasyon: 18 gözaltı!
İzmir'den Adıyaman'a 'kitap' köprüsü kuruldu
GÜNDEMİzmir'den Adıyaman'a 'kitap' köprüsü
8 Ocak 2020 Hava durumu! Meteoroloji İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
GÜNDEM8 Ocak İstanbul'da yarın hava durum nasıl?
Bursa'daki kaza kamerada
GÜNDEMBursa'daki kaza kamerada
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğretmenleri, belediye ekipleri kurtardı
GÜNDEMÖğretmenler çığ yüzünden mahsur kaldı!
Son dakika haberleri... Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
GÜNDEMYolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Berfin'i bu hale getirmişti! İşte asit vahşetinin şaşırtan cezası!
GÜNDEMAsit vahşetine şaşırtan ceza!
Taksim İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı
GÜNDEMTaksim'de binadan kopan beton taksiye ok gibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X