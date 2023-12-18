Peş peşe depremler! 18 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem sorgulamaları İstanbul çevresinde hissedilen depremin ardından yoğunlaştı. Son olarak ise Gümüşhane'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken deprem verileri güncelleniyor. İşte 18 Aralık Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Yalova'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 18 Aralık Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...
MARMARA'DA DEPREM
Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜMÜŞHANE'DE KORKUTAN SARSINTI!
AFAD verisi ile Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.