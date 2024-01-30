İstanbul yol durumu ile trafik var mı? 30 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile anlık yol durumu

İstanbul yol durumu ile trafik var mı? 30 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile anlık yol durumu

İstanbul trafik ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.15 itibarıyla yüzde 62'yi buldu. Peki, İstanbul'da trafik durumu nasıl? İşte, 30 Ocak 2024 Salı günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16.15 itibatıyla Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 62 olarak belirtildi. D100 Mecidiyeköy-Zincirlikuyu Yönü, sol şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. D100 Haramidere-Ambarlı Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı ve bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.