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HaberlerTeknolojiUygulamaİstanbulkart mobil yükleme için BELBİM ile Mastercard işbirliği yaptı
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BELBİM ile Mastercard, İstanbulkart Mobil'de işbirliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM AŞ ile ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, İstanbulkart’a mobil uygulama üzerinden yükleme yapılabilmesi için bir araya geldi. İşbirliği sayesinde İstanbulkart bakiyeleri, mobil uygulama üzerinden tek tıkla doldurulabilecek.

İstanbulkart mobil yükleme için BELBİM ile Mastercard işbirliği yaptı
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BELBİM, ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard ile işbirliğine gitti. İki şirket arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, Mastercard’ın online temassız ödeme çözümü Masterpass, BELBİM’in ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasına entegre edildi. Bu sayede İstanbul’da her gün, toplu taşıma kullanan 15 milyona yakın vatandaş, BELBİM’in geliştirdiği ‘İstanbulkart Mobil’ uygulaması üzerinden, Masterpass’e kayıtlı banka ya da kredi kartları ile tek tıkla yükleme yapabilecek.

İş birliği kapsamında önümüzdeki dönemde sisteme, abonman yüklemelerinden rutin İstanbulkart TL yüklemesine ve de bu ödeme yönetimini kullanan vatandaşlara farklı indirimli ödeme seçenekleri de sunulacak.

'YETERSİZ BAKİYE SESİ ORTADAN KALKACAK'

Konu ile ilgili bilgi veren BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz şunları söyledi:

“Dijitalleşme vizyonumuz ve finansal teknolojimizle İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmak hedefiyle İstanbulkart’ı geleceğe taşıyoruz. Erişilebilir ve pratik yükleme işlemleri için, son olarak, ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamamıza Masterpass kart saklama hizmetini entegre ettik. Amacımız, tüm İstanbulkartlılar’a, kartları ile harcarken de kartlarına yükleme yaparken de kazanç sağlamak.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise “Daha önce yaptığımız bir araştırma, kart yükleme adımında daha hızlı ve daha kolay çözümlerin talep edildiğini ortaya koymuştu. BELBİM ile işbirliğimiz sayesinde hem İstanbulkart yükleme süresi kısalacak hem de vatandaşların araca bindiklerinde duymaktan hoşlanmadıkları ‘yetersiz bakiye’ sesi ortadan kalkacak” dedi.

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