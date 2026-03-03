İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında İstanbulspor ile Boluspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 2 puanla 6. sırada tamamlayan Boluspor ve 2 puanla 7. sırada bitiren İstanbulspor, organizasyona veda etti.
Giriş: 03.03.2026 - 17:30 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Sarı Siyahlılar'da forma giyen David Sambissa, 66. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla beraber grubu 2 puanla 6. sırada bitiren Kırmızı Beyazlılar ile 2 puanla 7. sırada tamamlayan İstanbulspor, kupadan elendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ