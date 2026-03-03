İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığın beraat kararı istinafta onandı

KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan (56) hakkında, kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 35 yıl ö... Daha Fazla Göster KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan (56) hakkında, kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. (DHA) Daha Az Göster