İstanbulspor: 1 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-1 mağlup etti. Recep Niyaz, Guelor Kanga (p), Hamza Catakovic ve Alper Karaman'ın (p) golleriyle ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 90+4. dakikada Elvin Mendy'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İstanbulspor ise haftayı 35 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12'de Recep Niyaz, 31'de penaltıdan Guelor Kanga, 86'da Hamza Catakovic ve 90. dakikada Alper Karaman (p) attı. Ev sahibinin tek golünü ise 26. dakikada Muhammed Mert kaydetti.
Ev sahibinde forma giyen Elvin Mendy, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte üst üste beşinci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.