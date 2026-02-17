Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor İstanbulspor: 1 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 1 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-1 mağlup etti. Recep Niyaz, Guelor Kanga (p), Hamza Catakovic ve Alper Karaman'ın (p) golleriyle ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 90+4. dakikada Elvin Mendy'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İstanbulspor ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor seriye bağladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12'de Recep Niyaz, 31'de penaltıdan Guelor Kanga, 86'da Hamza Catakovic ve 90. dakikada Alper Karaman (p) attı. Ev sahibinin tek golünü ise 26. dakikada Muhammed Mert kaydetti.

        Ev sahibinde forma giyen Elvin Mendy, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte üst üste beşinci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: O anlar kamerada

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi