İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti. İstanbulspor böylece puanını 3'e çıkardı.

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Kasımpaşa bu sonuçla 0 puanda kalırken, grup aşamasının bitimine 1 maç kala kupaya veda etti. Kupaya U19 takımıyla katılan Kasımpaşa Kulübü, futbol kamuoyunun büyük takdirini kazandı.

Lacivert-beyazlı genç futbolcular, kendilerine oranla oldukça tecrübeli isimlere karşı iki maçta da harika bir mücadele örneği ortaya koydu.

Eleme turunda Gençlerbirliği'ni U19 takımı oyuncularıyla 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Kasımpaşa, grup aşamasında ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'ndaki son maçında Göztepe'yi konuk edecek.