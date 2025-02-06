İstanbulspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

İstanbulspor: Alp, Yunus, Yiğit, Duhan, Yusuf Ali, İsa, Demir, Şeref, Florian, Alieu, Mario.

Kasımpaşa: Ege, Yunus, Taylan, Serhat, Adnan, Yaman, Dağhan, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a konuk oluyor.

B Grubu'ndaki ilk maçına 19 yaş altı oyunculardan oluşan kadrosuyla güçlü Fenerbahçe karşısında çıkan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Kasımpaşalı gençlerin ortaya koyduğu mücadele ise kamuoyu tarafından takdir toplamıştı.

KASIMPAŞA YİNE U19 TAKIMIYLA MÜCADELE EDİYOR

Kasımpaşa, İstanbulspor karşısında da yine U19 takımı oyuncularıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kez mücadelesini sonuca da yansıtıp Türkiye Kupası'ndaki ilk puanlarını almak istiyor.

İstanbulspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlılar da 90 dakikadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.