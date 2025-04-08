İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!

20-29. HAFTALAR ARASI EN ZORLANDIĞI DÖNEM OLDU

Galatasaray, en çok puan kaybını ikinci yarının ilk 10 haftasında (20-29. haftalar) yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile oynanan maçla başlayan ve 29 Mart Cumartesi günü yapılan Beşiktaş müsabakasıyla sona eren dönemde zorlandı. Galatasaray, yaklaşık 2,5 aylık bu dönemde tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmaya çıktı. "Cimbom", bu periyotta birçok futbolcunun sakatlığından ve ara transfer dönemindeki belirsizliklerden de kötü etkilendi.

Söz konusu dönemde ligde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, toplamda 9 puan kaybetti. Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a da 2-1 mağlup oldu.

Ligin 30. haftasını bay geçen sarı-kırmızılılar, söz konusu 10 maçlık süreçte 2,1 puan ortalaması yakalayabildi.