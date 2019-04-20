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MAVİ GÖL, GİRESUN
Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, bakir doğasıyla muhteşem bir güzellik sunuyor.
Dereli ilçesinde 482 hektarlık alana sahip parkın en önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.
İçerisinden suların aktığı ormanlardan ilerledikçe doğanın güzelliğiyle baş başa kalınan Kuzalan Tabiat Parkı'nda sarkıt oluşturmaya başlayan mağara da görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Halkın "beyaz taş" olarak adlandırdığı travertenlere, park alanı ve çevresinde farklı yapılarda rastlamak mümkün.
SAKARYA, TARAKLI
Sakarya'nın Taraklı ilçesi ormanlık alanları ve tarihi dokusuyla göz dolduruyor... İstanbul'a 2 saatlik mesafede yer alan Taraklı, tarihi Osmanlı evleriyle oldukça şirin bir kasaba. 2014 yılında Cittaslow tarafından sakin kent ilan edilen buram buram tarih kokuyor.
Tarihi İpek Yolu üzerindeki Hacı Atıf Hanı, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örnekleri, bozulmamış tarihi dokusu, doğal anıt olarak tescillenmiş 7 asırlık çınar ağacı, tahta kaşık ve Taraklı bezinden yapılan hediyelik eşyayla tanınan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
BOZCAADA, ÇANAKKALE
Şaraplık üzümleri ve şaraplarıyla ünlü, Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisi'nde Tenedos adıyla anılan Bozcaada'nın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanıyor. Kültürel dokusu, gün batımı manzarası, bakir koyları, üzüm bağlarıyla Bozcaada 3-4 günlük tatil yapmak isteyenler için muhteşem bir rota.
İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerden kolaylıkla gidilebilen Bozcaada yazın oldukça kalabalık. Bu nedenle sezon açılmadan adaya gitmek oldukça mantıklı. Bozcaada Kalesi, Bozcaada Rum Mahallesi, Meryem Ana Kilisesi, Bozcaada Müzesi, şarap fabrikaları, rüzgar gülleri, Ayazma Manastırı ise Bozcaada'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
BOLU, GÖYNÜK-YEDİGÖLLER
3 günlük tatili bol oksijenli geçirmek gibisi var mı? Bu eski Osmanlı şehrinde sakin yaşamın huzurunu duyumsayarak sokaklarda dolaşmak üzerinizden tüm yorgunluğu atacak. Eski Osmanlı evlerinin arasında hem huzuru bulacaksınız hem de manzarasıyla kendinizi başka bir dünyada gibi hissedeceksiniz.
Diğer yandan Bolu'da gezilecek daha çok yer var. Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, hem gölleri hem de sık ağaçlı ormanı ile sizleri büyüleyecek.
Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu oluşmuş. Ayrıca buraya giderseniz anıt ağaçları da mutlaka keşfe çıkmalısınız.
BURDUR, SALDA GÖLÜ
Son zamanlarda popülerliği artan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Anadolu'nun gizli cenneti.
Mars özelliklerine sahip iki yerden biri olma unvanını taşıyan Salda, pek çok endemik bitki türünü de barındırıyor.
İSTANBUL, AĞVA
İstanbul'da ikamet ediyor ve uzun yol gitmeden rüya gibi bir tatil planlıyorsanız Ağva 23 Nisan tatil planınızda yer almalı! Göksü ve Yeşilçay derelerinin ortasında yer alan bu şirin kasaba İstanbul'a yaklaşık 1 buçuk, 2 saat uzaklıkta.
Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapılan bölgede Roma Dönemi'nden kalma tarihi kalıntılara rastlayabilirsiniz. Ağva'ya gitme planınız varsa ormanda turlayabilir ya da bisiklete binebilirsiniz.
ÇANAKKALE, ASSOS
Assos'a her zaman deniz tatili için gidilecek değil ya! Çanakkale'nin muhteşem doğası ve uçsuz bucaksız manzarası için de Assos'a pekâlâ gidilebilir.
Midilli Adası'nın karşısındaki Behramkale Köyü'nde yer alan Assos, zengin menüsüyle sizi balığa doyuracak!
SAKARYA, SAPANCA
Eğer İstanbul'da ikamet ediyor ve yakın bir kaçış noktası arıyorsanız Sapanca sizin çok uygun bir rota. İstanbul'a 1,5 - 2 saat uzaklıkta olan Sapanca, göl manzarası ve yemyeşil ormanıyla görenleri adeta mest ediyor.
Buraya giderseniz göl çevresindeki lokantalarda lezzetli balıklar yiyebilir, yürüyüş veya bisiklet turu yapabilirsiniz. Gölden biraz uzaklaşıp ormanın içindeki patikaları keşfetmek isteyenler ise ATV turu tatillerini unutulmaz anlara dönüştürebilir.
BURSA, TİRİLYE-MUDANYA
Bursa'nın şirin sahil kasabası Mudanya, İstanbul'dan fazla uzaklaşmadan kalabalık ve stresli yaşamdan uzaklaşabileceğiniz bir yer... Eski Rum evleri ve zeytin ağaçlarıyla Mudanya'ya günübirlik bile gidebilirsiniz.
Bursa'nın bir başka gidilesi yerlerinden biri olan Tirilye, Rum ve Osmanlı evleriyle adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor. Şu anda restorasyon çalışmaları sürse de, tüm görkemiyle ayakta olan Taş Mektep, 7. yüzyılda kilise olarak yapılan, 1560 yılında camiye dönüştürüldüğü halde kilisenin genel yapısının korunduğu Fatih Cami burada görmeniz gereken yerler arasında.
BALIKESİR, CUNDA
Baharda ziyaretçilerini çiçeklerle karşılayan Cunda Adası, Rum mimarisiyle ilgi gören bir başka lokasyon.
Tarihe merakınız varsa, Taksiyarhis Kilisesi ve Ayışığı Manastırı'nı görmelisiniz. Ayrıca buraya gitmişken zeytinyağı ve çeşit çeşit zeytinleri mutlaka tatmalısınız.
NEVŞEHİR, KAPADOKYA
Yer altı şehirleri, mağaraları, peri bacaları ve rengarenk gün batımıyla Kapadokya, baharda çok güzel! Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya'da gezilecek pek çok yer, yapılacak birçok etkinlik var.
Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, içerisinde çok sayıda oda, sarnıç, mezar ve mahzenin yer aldığı Uçhisar, Çatalkaya Peribacası, Hallaç Manastırı, Karain, Karlık Göreme ve Ortahisar kesinlikle görülmeye değer.
BARTIN, AMASRA
Ufak ve şirin bir yer olan Amasra uçsuz bucaksız ormanlarıyla baharda gidilmeyi hak ediyor.
Batı Karadeniz'de Bartın'ın ufak bir ilçesi olan Amasra, gidenlerin dönmek istemeyeceği yerlerden.
BALIKESİR, KAZ DAĞLARI
Yemyeşil atmosferi ve bol oksijenli havasıyla Kaz Dağları, baharda çok güzel! Hem keyifli bir gün geçirmek hem de piknik yapmak istiyorsanız Mıhlı Çayı'na mutlaka uğramalısınız.
Yüzlerce bitki türünün yetiştiği bu bölgede, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bitki türleri de bulunuyor.
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