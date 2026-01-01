Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İşte Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 eşleşmeleri! - Futbol Haberleri

        İşte Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 eşleşmeleri!

        35. Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik, son 16 turuna çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:18 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 eşleşmeleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup maçları tamamlandı.

        Son şampiyon Fildişi Sahili, Gabon'u Jean-Philippe Krasso, Evann Guessand ve Bazoumana Toure'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Gabon'un gollerini Guelor Kanga ve Denis Bouanga kaydetti.

        Fildişi Sahili'nde RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

        Kamerun ise Mozambik'i Feliciano Jone (kendi kalesine) ve Christian Kofane'ın golleriyle 2-1 yendi. Mozambik'in golünü Geny Catamo attı.

        RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen, Kamerun'da 90 dakika sahada kaldı.

        Grupta 7 puana ulaşan Fildişi Sahili, gol fazlasıyla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. İkinci sırayı elde eden Kamerun ve en iyi 4 üçüncü arasına giren 3 puanlı Mozambik, son 16 turuna yükseldi.

        REKLAM

        SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

        Karşılaşmaların 3-6 Ocak tarihlerinde oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

        Mali-Tunus

        Senegal-Sudan

        Mısır-Benin

        Fildişi Sahili-Burkina Faso

        Güney Afrika-Kamerun

        Fas-Tanzanya

        Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

        Nijerya-Mozambik

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzlu Suda Yüzen Hoparlör! Anker Soundcore Boom 3i Detaylı İnceleme

        Suda yüzen, tuzlu suya dayanıklı, 50W güçlü baslı bu hoparlör havuzda, denizde hatta kayakta bile müzik keyfini kesmiyor! IP68 koruması, Buzz Clean özelliği ve 16 saat pil ömrüyle test konuğumuz oldu. Ses kalitesi nasıl, baslar patlıyor mu? Ne kadar dayanıklı?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!