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İşte Avrasya Tüneli'nde merak edilen hesaplama

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri, yüzde 26 zamlandı. Zammın ardından geçiş ücreti otomobiller için 36 lira 40 kuruştan 46 liraya, minibüsler için 54 lira 70 kuruştan 69 liraya çıktı. Zam sonrasında geçiş ücretinin nasıl hesaplandığı konusu çok tartışıldı. HABERTÜRK, hesaplama yönteminin ve temel parametrelerin ayrıntılarına ulaştı.

İşte Avrasya Tüneli'nde merak edilen hesaplama

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri, yüzde 26 zamlandı. Zammın ardından geçiş ücreti otomobiller için 36 lira 40 kuruştan 46 liraya, minibüsler için 54 lira 70 kuruştan 69 liraya çıktı. Zam sonrasında geçiş ücretinin nasıl hesaplandığı konusu çok tartışıldı. HABERTÜRK, hesaplama yönteminin ve temel parametrelerin ayrıntılarına ulaştı.

İşletmeci şirketle (Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ kısa adıyla ATAŞ),2008 yılında sözleşme imzalandı. Bu tarihte geçiş ücreti, 4 dolar olarak belirlendi. 4 dolar, 2008 yılından bu yana birikimli ABD tüketici enflasyonu olan yüzde 24.82 düzeyinde artırıldı. 4 dolar 4.99 dolara çıktı. 31 Aralık 2020 döviz kuru 7 TL 41,94 kuruş üzerinden geçiş ücreti, TL’ye çevrildi. Buna, yüzde 15’lik “inşaat dönemi maliyet artışı” eklendi. Ardından da yüzde 8 KDV (3 TL 41 kuruş) dahil edildi. Böylece, otomobiller için yeni geçiş ücreti 46 lira olarak belirlendi. Aynı yöntem ve parametreler minibüs için de hesaplama yapıldı ve 69 liraya ulaşıldı.

HER YIL BİR MİKTAR ARTIYOR

Peki, zammın geçişlere etkisi olacak mı? Avrasya’da, halen yıllık 26 milyon dolayında araç için geçiş garantisi bulunuyor. Bu miktar, her yıl yüzde 0.5 oranında artıyor.

Avrasya Tüneli’nden halen hafta içi günlük 50-55 bin araç geçiyor. Hafta sonları salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle 5-10 bin dolayında araç tüneli kullanıyor. Zam sonrasında, geçişlerin bir miktar düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum, devletin ödeyeceği araç geçiş garantisi tutarını da belli ölçüde etkileyebilir.

2020 GARANTİ ÖDEMESİ OCAK’TA YAPILDI


2020 yılında garanti ödemesi yapıldı mı? HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre işletmeci şirkete geçen ay 2020 yılı için garanti ödemesi yapıldı. 11-12 milyon araç için bir ödemenin söz konusu olduğunu belirtti.

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