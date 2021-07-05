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Haberler Teknoloji Cihaz İşte ay ay Türkiye'deki televizyon fiyatları! Haberler
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Fiyat artışlarında bilgisayar, tahtını televizyona bıraktı

Yıllık TÜFE’nin yüzde 17.53 olarak açıklandığı Haziran ayında televizyon fiyatlarındaki yıllık bazdaki artış yüzde 100’ü buldu. Bu artışla teknoloji pazarında zam şampiyonluğu ünvanı da bilgisayardan televizyona geçti. Necdet Çalışkan’ın haberi...

İşte ay ay Türkiye'deki televizyon fiyatları! Haberler
Yeni şampiyon artık o!
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Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 17.53 olarak açıklandığı haziran ayında, teknoloji pazarında ise ortalama fiyatlar bilgisayar ve tablette düşerken, oyun konsolu, telefon ve televizyonda ise artmaya devam etti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ortalama fiyatı aylık bazda yüzde 4.5, yıllık bazda ise yüzde 100 artan televizyon, teknoloji ürünleri arasında yeni zam şampiyonu olarak öne çıktı.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE AYLIK VE YILLIK ENFLASYON NE OLDU?

Haziran 2020 Mayıs 2021 Haziran 2021 Aylık Değişim

Yıllık Değişim
Televizyon 3025 5795 6054 4.5% 100.1%
Oyun Konsolu 3809 5153 5180 0.5% 36.0%
Bilgisayar 6819 8534 8486 -0.6% 24.4%
Tablet 1318 1590 1584 -0.4% 20.2%
Telefon 3350 3892 3968 2.0% 18.4%

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri tabanında yer alan verilere göre Haziran 2020’de ortalama fiyatı 3025 TL olan televizyon fiyatları, Haziran 2021’de iki kat artışla 6054 TL’ye yükseldi. Yıllık bazda ortalama televizyon fiyatlarındaki artış yüzde 100.1 oldu.

2020 yılının ilk aylarında pandemi ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle rekor üstüne rekor kıran bilgisayar fiyatlarındaki kısmi düşüş geçen ay da devam etti.

TÜİK verilerine göre bu yılın nisan ayında ortalama 8633 TL ile en üst seviyesine çıkan bilgisayar fiyatları, mayıs ayında 8534 TL’ye, haziran ayında ise 8486 TL’ye geriledi. Bu düşüşte, hem normalleşme adımları ve hem de okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte azalan talep de etkili oldu.

SON 1.5 YILDA BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Ay Bilgisayar Fiyatı (Ort., TL) Televiyon Fiyatı (Ort., TL)
Ocak 2020 5998 2926
Şubat 2020 6040 2889
Mart 2020 6218 2918
Nisan 2020 6598 2912
Mayıs 2020 6795 2950
Haziran 2020 6819 3025
Temmuz 2020 6838 3083
Ağustos 2020 7002 3143
Eylül 2020 7187 3284
Ekim 2020 7596 3434
Kasım 2020 8141 3638
Aralık 2020 8353 3716
Ocak 2021 8628 5463
Şubat 2021 8417 5467
Mart 2021 8434 5527
Nisan 2021 8633 5792
Mayıs 2021 8534 5795
Haziran 2021 8486 6054

Bilgisayar fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü trend ile birlikte, teknoloji ürünleri pazarında zam şampiyonluğu da bilgisayardan televizyona geçti. Televizyon fiyatlarındaki artışla özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) döneminde artan talep belirleyici oldu.

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