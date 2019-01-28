Cumhuriyet Halk Partisi’nde dün Saat 10.00'da MYK, 15.00'te ise Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Ancak toplantı sonrasında ortaya çıkan İstanbul’daki ilçelerle ilgili aday adayı listesi, kriz yarattı. CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı'ndan istifa etti. Edinilen bilgilere göre listede CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın etkisi büyük oldu. Küçükçekmece’de İmamoğlu’nun Kemal Çebi veya Gündüz Çapan’ın aday olmasını istemesi tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bu talebe tepki göstermesinin ardından bu ilçedeki adaylık görüşmesi askıya alındı.

Bodrum’da da Mehmet Kocadon’un adaylığına CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve üç milletvekilinin karşı çıktığı ileri sürüldü.

Ayrıca Bahçelievler’de iki dönemdir ilçe başkanı olan Rıza Akpolat’ın başkan olduğu ilçeden değil Beşiktaş’tan aday yapılması da Beşiktaş ilçesinde tepkilere yol açtı.

İşte kriz yaratan o liste:

SANCAKTEPE'DE TOPLU İSTİFA

Aday belirleme krizi sürerken, CHP'nin Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.