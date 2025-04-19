Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague İşte Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague play-off maç programı! - Basketbol Haberleri

        İşte Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague play-off maç programı!

        Fenerbahçe Beko'nun Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile oynayacağı EuroLeague 2024-25 sezonu play-off serisinin maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin play-off maç programı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak olan dördüncü karşılaşmaya ise Paris Basketbol, Adidas Arena’da ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak.

        Mücadelelerin takvimi şu şekilde:

        1. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (22 Nisan Salı 20.45)

        2. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (24 Nisan Perşembe 20.45)

        3. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (29 Nisan Salı 21.30)

        4. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – 1 Mayıs Perşembe 21.30)

        5. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası