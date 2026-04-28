        İşte Fenerbahçe'nin son 10 teknik direktörünün performansları!

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde önceki teknik direktörlerin de performansları merak edildi. İşte Tedesco'dan Ersun Yanal'a, Mourinho'dan Erol Bulut'a kadar F.Bahçe'nin son 10 teknik direktörünün dikkat çeken performansları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:19 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco ile yol ayrımına gidildi.

        2

        Sarı-lacivertlilerde İtalyan teknik adam, geldiği süre boyunca 3 kulvarda 6 mağlubiyet alırken, ligde ise sadece 2 kez kaybetti.

        3

        İşte Fenerbahçe'nin son 10 teknik direktörünün performansları...

        4

        PHILIP COCU

        15 maç - 0.93 puan ortalaması

        5

        ERSUN YANAL

        56 maç - 1.71 puan ortalaması

        6

        EROL BULUT

        34 maç - 2.00 puan ortalaması

        7

        EMRE BELÖZOĞLU

        10 maç - 2.30 puan ortalaması

        8

        VITOR PEREIRA

        25 maç - 1.60 puan ortalaması

        9

        İSMAİL KARTAL

        21 maç - 1.95 puan ortalaması

        10

        JORGE JESUS

        53 maç - 2.23 puan ortalaması

        11

        İSMAİL KARTAL

        58 maç - 2.40 puan ortalaması

        12

        JOSE MOURINHO

        62 maç - 2.02 puan ortalaması

        13

        DOMENICO TEDESCO

        45 maç - 2.00 puan ortalaması

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahla asker eğlencesine ateş açtı

        (DHA)-Esenler'de hızlı araç kullandığı için uyarıldıktan sonra çevredekilerle tartışan Derviş G.(17), kısa süre sonra olay yerine tekrar silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e(17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer'in...
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!