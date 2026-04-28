İşte Fenerbahçe'nin son 10 teknik direktörünün performansları!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde önceki teknik direktörlerin de performansları merak edildi. İşte Tedesco'dan Ersun Yanal'a, Mourinho'dan Erol Bulut'a kadar F.Bahçe'nin son 10 teknik direktörünün dikkat çeken performansları...
Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:19
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco ile yol ayrımına gidildi.
Sarı-lacivertlilerde İtalyan teknik adam, geldiği süre boyunca 3 kulvarda 6 mağlubiyet alırken, ligde ise sadece 2 kez kaybetti.
İşte Fenerbahçe'nin son 10 teknik direktörünün performansları...
PHILIP COCU
15 maç - 0.93 puan ortalaması
ERSUN YANAL
56 maç - 1.71 puan ortalaması
EROL BULUT
34 maç - 2.00 puan ortalaması
EMRE BELÖZOĞLU
10 maç - 2.30 puan ortalaması
VITOR PEREIRA
25 maç - 1.60 puan ortalaması
İSMAİL KARTAL
21 maç - 1.95 puan ortalaması
JORGE JESUS
53 maç - 2.23 puan ortalaması
İSMAİL KARTAL
58 maç - 2.40 puan ortalaması
JOSE MOURINHO
62 maç - 2.02 puan ortalaması