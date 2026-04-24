        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç!

        İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:04 Güncelleme:
        İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son 10 maç!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Zirveyi yakından ilgilendiren derbide öncesinde iki takım arasındaki son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si Turkcell Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

        İki takım arasında son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan Süper Kupa finalini sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı.

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbi şöyle:

        REKLAM

        08.01.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        24.12.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

        07.04.2024

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

        21.09.2024

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        02.04.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

        01.12.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

        10.01.2026

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

