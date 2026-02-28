İşte Galatasaray'ın yeni retro formaları!
Puma, Galatasaray'ın 1980-1981 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu taraftarlarla buluşturdu.
Puma, Galatasaray'ın 1980-1981 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkardı.
"Sen Sarıyla Kırmızı" sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.
Sarı zemin üzerindeki kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı detaylar, kulübün klasik estetiğine sadık kalıyor.
En dikkat çekici unsur ise 5 yıldızlı arma. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.
ARŞİVDEN ÇIKAN BİR STİL DETAYI: BRIAN BIRCH CEKETİ
Koleksiyonda yalnızca formalar yok. 1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.