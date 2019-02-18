Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan çok kritik bir 3 puanla dönen Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, derbinin 11'i ve taktiği konusunda kurmayları ile birlikte yoğun bir çalışma içerisine girerken en büyük kararsızlık cezalı olan Adem Ljajic'in yerine kimin oynayacağı konusunda yaşanıyor.
Devre arasında transfer edilen Shinji Kagawa, bu mevki için en büyük aday olarak göze çarpsa da Japon yıldızın derbiye kadar tam olarak hazır olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
İlk maçında 2 gol atarak adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, sonraki iki maçta da sonradan oyuna girmiş, kendisi ve teknik direktör Şenol Güneş de zamana ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.
Güneş'in Kagawa'nın ilk 11 için yeterli durumda olmadığını düşünmesi halinde ise Ljajic'in mevkisi için en büyük aday Oğuzhan Özyakup...
Uzun süredir formasından uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
Son dönemde gözden düşen Ozzie için bu derbinin çıkış maçı olabileceğine inanan Güneş'in pazartesi gününe kadar yıldız ismin durumunu yakından takip edeceği bildirildi.
LENS Mİ, QUARESMA MI?
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosundaki diğer değişim ise kanat mevkisinde yaşanabilir.
Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan ancak takımla da hazırlıklarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart cezasını tamamlaması buradaki dengeleri değiştirdi.
Maçın ardından yaptığı açıklamada "Kontratımın sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağım" açıklamasını yaparak tamamen takıma konsantre olduğunun mesajını veren Q7, Fenerbahçe derbisinde sahada olabilir.
İç saha maçlarındaki etkili performansı nedeniyle Şenol Güneş'in derbide görev vermeye sıcak baktığı Quaresma'nın oynaması halinde Lens, Caner ya da Güven'den birisi sol kanada geçecek.
Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Adriano'nun sol bekte görev almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Aksi durumda ise Caner sol beke geçecek ve Güven ya da Lens'ten birisi sol kanatta maça başlayacak.
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