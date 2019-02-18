İşte Güneş'in Fenerbahçe planları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve kurmayları yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, dev maçın taktiği için kurmayları ile Ümraniye'ye kapanırken en çok merak edilen cezalı Adem Ljajic'in yerine kimin oynayacağı...