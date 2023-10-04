Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda puan durumu! - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. maçlar tamamlandı. İşte Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda puan durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu ve mücadeleyi 3-2 kazandı.

        Kopenhag ise sahasında Bayern Münih'i konuk etti ve 2-1 mağlup oldu.

        İşte A Grubu'nda oluşan puan durumu:

        Bayern Münih - 2 maç - 6 puan

        GALATASARAY - 2 maç - 4 puan

        Kopenhag - 2 maç - 1 puan

        Manchester United - 2 maç - 0 puan

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi