İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden futbolcular!
2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte en çok değer kaybeden futbolcular da belli oldu...
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
Yapılan güncelleme sonrası en çok değer kaybeden isimler de belli oldu.
İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 15 futbolcu...
15- CENGİZ ÜNDER
4 milyon Euro (-2 milyon Euro)
14- WILFRED NDIDI
8 milyon Euro (-2 milyon Euro)
13- ANDRE ONANA
10 milyon Euro (-2 milyon Euro)
12- LUCAS TORREIRA
10 milyon Euro (-2 milyon Euro)
11- JOTA SILVA
10 milyon Euro (-2 milyon Euro)
10- EL BILAL TOURE
13 milyon Euro (-2 milyon Euro)
9- DAVINSON SANCHEZ
16 milyon Euro (-2 milyon Euro)
8- EMMANUEL AGBADOU
16 milyon Euro (-2 milyon Euro)
7- LEROY SANE
20 milyon Euro (-2 milyon Euro)
6- KEREM AKTÜRKOĞLU
20 milyon Euro (-2 milyon Euro)
5- WILFRIED SINGO
23 milyon Euro (-2 milyon Euro)
4- EDERSON
15 milyon Euro (-3 milyon Euro)