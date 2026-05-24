        Haberler Spor Futbol İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden futbolcular!

        2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte en çok değer kaybeden futbolcular da belli oldu...

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

        Yapılan güncelleme sonrası en çok değer kaybeden isimler de belli oldu.

        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 15 futbolcu...

        15- CENGİZ ÜNDER

        4 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        14- WILFRED NDIDI

        8 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        13- ANDRE ONANA

        10 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        12- LUCAS TORREIRA

        10 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        11- JOTA SILVA

        10 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        10- EL BILAL TOURE

        13 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        9- DAVINSON SANCHEZ

        16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        8- EMMANUEL AGBADOU

        16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        7- LEROY SANE

        20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        6- KEREM AKTÜRKOĞLU

        20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        5- WILFRIED SINGO

        23 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        4- EDERSON

        15 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        3- EDSON ALVAREZ

        15 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        2- NOA LANG

        22 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        1- SACHA BOEY

        10 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
