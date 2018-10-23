Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 9 Ekim’de başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğine gıda, otomotiv, tekstil, sağlık, perakende, sigorta ve mobilya gibi sektörlerin yanı sıra teknoloji sektörü de destek verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında indirime giden firmalar kısa sürede binlerce sayıya ulaştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre enflasyonla mücadelenin takibi için açılan “enflasyonlamucadele.org.tr” internet sitesi üzerinden kampanyaya katılanlar arasında, Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinin önde gelen teknoloji marketleri ve online satış kanalları da yer aldı.

KAMPANYA LOGOSU SİTELERDE

Bu kapsamda teknoloji mağazaları, hem fiziksel hem de online kanallarında indirim uyguladıkları ürünlerde “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” logosunu kullanıyor. Peki, dövizdeki hareketlerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen teknolojide, enflasyonla mücadele seferberliği fiyatları ve indirim yapılan ürünleri nasıl değiştirdi?

Kampanyaya destek veren teknoloji perakende zincirleri Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar’ın enflasyonla mücadele seferberliği kapsamında hangi ürünlerde ne kadar indirim yaptığını araştırdık.

İndirim oranları, dönemleri ve indirim uygulanan ürünleri değişmekle birlikte, teknoloji perakendesinde karşımıza çıkan tablo şu oldu:

'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' logosu kullanılarak yapılan indirimler, tüketicilerin asıl beklediği akıllı telefon ve bilgisayar modellerine pek uğramazken; 3 zincirin indirime gittiği 200 ürünün yarısından fazlasını aksesuar ürünleri oluşturdu.

Üstelik bu indirimlerin önemli bir kısmı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında dikkate aldığı 407 maddeden oluşan enflasyon sepetinde yer almayan ürünlerde yapıldı.

İşte kampanyaya destek veren teknoloji mağazalarındaki son durum:

MEDIA MARKT: 75 ÜRÜN

Media Markt, enflasyonla mücadele seferberliği kapsamında 75 üründe yüzde 10 indirim uyguluyor. Bu ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunu taşınabilir hoparlörler oluşturuyor.

75 ürünün sadece biri televizyon iken, kampanya kapsamında herhangi bir akıllı telefon modeli bulunmuyor. 3 çamaşır makinesi, 2 elektrikli süpürge ve 1 ütü de şirketin “Enflasyonla Topyekün Mücadele - Seçili Ürünlerde Sepette %10 İndirim” sayfasında kendine yer bulmuş.

TEKNOSA: 14 ÜRÜN

Teknosa, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programı kapsamında seçili ürünlerde yüzde 10 indirim uyguluyor. Bu ürünlerin sayısı şu an itibariyle 14.

Enflasyonla mücadele seferberliği kapsamında fiyatında indirime gidilen ürünlerden 3 akıllı telefon markasının toplam 11 farklı modeliyle birlikte, 3 televizyon modeli bulunuyor.

VATAN BİLGİSAYAR: 111 ÜRÜN

Kampanyaya dahil olan diğer firmalar gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve destek veren şirketlerin kullanımı için sunulan “‘Enflasyonla Topyekün Mücadele #TürkiyeKazanacak” temalı görselleri sitesine koyan Vatan Bilgisayar, 111 üründe indirim uyguluyor.

Yüzde 10’dan başlayan fiyat indirimleriyle sunulan bu ürünlerden 30’u aksesuar, 17’si küçük ev aleti, 16’sı taşınabilir şarj aleti ve USB kablolardan oluşuyor. 6 telefon, 3 tablet, 5 mouse, 2 bilgisayar ve 6 TV modeli kampanyaya dahil edilen diğer ürünler arasında.

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