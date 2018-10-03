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Teknoloji ürünlerinde son bir yılda fiyatlar nasıl değişti?

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 24.5 olarak açıkladığı Eylül 2018'de, teknoloji ürünlerindeki fiyat değişimlerini inceledik. Son bir ay ve son bir yılda akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon fiyatları nereden nereye geldi?

03.10.2018 - 12:16 | Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 arttı. Ana harcama grupları itibariyle yıllık bazda en fazla artış yüzde 37 ile ev eşyalarında gerçekleşirken, teknoloji ürünlerindeki fiyat yıllık artışları ise yüzde 80’leri aştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre döviz piyasasındaki hareketlerden en çok etkilenen alanların başında gelen akıllı telefonlarda yıllık enflasyon, kura bağlı maliyet artışının da etkisiyle yüzde 47 oldu. TÜİK’in TÜFE Madde Fiyatları veri tabanından yaptığımız incelemeye göre eylül ayında Türkiye genelinde akıllı telefonların ortalama satış fiyatı 2419 TL’ye yükseldi. Geçen yılın eylül ayında akıllı telefonların ortalama fiyatı 1648 TL seviyesindeydi.

BİLGİSAYARDA ARTIŞ YÜZDE 87

TÜİK verilerine göre Ağustos 2018’de ise bu rakam 2255 TL idi. Böylede Türkiye’de satılan telefonların ortalama fiyatı, son bir ayda 164 TL, son bir yıllık dönemde ise 771 TL artmış oldu.

Akıllı telefon özelinde bakıldığında aylık enflasyon yüzde 7.3, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 46.8 olarak gerçekleşti. Bu artışla mobil cihaz pazarındaki Apple ve Samsung başta olmak üzere üretici markaların kur artışını fiyatlara yansıtması belirleyici oldu.

İŞTE O TABLO

Ortalama Fiyat (TL) Telefon Bilgisayar Televizyon
Eylül 2017 1648 2506 1966
Ağustos 2018 2255 3564 2305
Eylül 2018 2419 4681 2653
Aylık Değişim 7.3% 31.3% 15.1%
Yıllık Değişim 46.8% 86.8% 34.9%

Kaynak: TÜİK

Teknoloji alanında akıllı telefonlar, tüketicilerin en yakında takip ettiği ürün kategorisi olmasına karşın, hem aylık hem de yıllık bazda fiyat artışlarının en yoğun olduğu ürün grubu bilgisayar oldu. 

Dolar kurundaki yükselişten etkilenen bir diğer önemli teknoloji ürünü olan bilgisayarda ortalama fiyatlar geçen ay 4681 TL’ye çıktı. Bu rakam, bir önceki ay olan Ağustos 2018’de 3564 TL, geçen yılın eylül ayında 2506 TL idi. Diğer bir deyişle bilgisayar fiyatları son bir ayda yüzde 31, son bir yılda ise yüzde 87 arttı.

Televizyon kategorisine bakıldığında ise geçen yılın eylül ayında 1966 TL olan ortalama fiyat, Ağustos 2018’de 2305 TL’ye ve Eylül 2018’de ise 2653 TL’ye çıktı. Bu ürünlerdeki fiyat artışı aylık yüzde 15, yıllık yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

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