Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş - Konyaspor ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçları oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

        Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar oldu.

        Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

        Gençlerbirliği - Trabzonspor

        Beşiktaş - Konyaspor

        MAÇLAR NE ZAMAN?

        Türkiye Kupası yarı finalindeki Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 12-13-14 Mayıs'ta oynanacak. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak.

        TFF'NİN AÇIKLAMASI

        TFF, daha önce yarı final için şu açıklamayı yapmıştı:

        "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

