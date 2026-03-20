        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 01:45 Güncelleme:
        Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler!

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı.

        Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

        Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

        Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

        Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

        Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı

        Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

        Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

        Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

        Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)

