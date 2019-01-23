Samsung, Huawei ve LG’den sonra Çinli telefon üreticisi Xiaomi’nin de katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin Başkanı ve kurucusu olan Lin Bin, şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım videosunda yer alarak, yeni cihazı bizzat kendi kullanarak gösterdi.

Tablet ve akıllı telefon deneyimini birleştiren yeni katlanabilir telefonun şimdilik sadece prototip aşamasında olduğu, olumlu geri dönüşler alındığı takdirde seri üretime geçileceği açıklandı. İşte Xiaomi Başkanı Lin Bin'in gösterdiği o telefon:

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019

ALTA, ÜSTE; SAĞA, SOLA KIVRILABİLİYOR

Xiaomi’nin konsept telefonu geçtiğimiz günlerde Baidu tarafından sızdırılmıştı. Esnek bir ekran kullanılan telefon, üste ve alta doğru kıvrılabildiği gibi sağa ve sola doğru da kıvrılabiliyor, tablet gibi de kullanılabiliyor.

Ürünün özellikleri hakkında detaya yer verilmezken, prototipte görüldüğü kadarıyla bir kamera fark edilmiyor. Videolarda şimdilik görünen sadece Xiaomi’nin katlanabilir telefonunun nasıl göründüğü. Görüntülerde yeni cihaz için özelleştirilmiş bir MIUI işletim sistemi kullanıldığı da fark ediliyor.

Samsung, Huawei ve LG’den sonra Xiaomi’nin de paylaştığı prototip modellere göre anlaşılan 2019 yılı akıllı telefon pazarında katlanalabilir erkan cihazların yılı olacak.