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        Haberler Gündem İstinaftan kritik bozma kararı: Aracından inmeseydi

        İstinaftan kritik bozma kararı: Aracından inmeseydi

        Kocaeli'de oğlunu ısırdığını öne sürdüğü köpeği tüfekle öldüren kasap hakkında verilen "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı istinaftan döndü. Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın kendisini korumak için başka seçenekleri bulunup bulunmadığının yeterince değerlendirilmediğine hükmederek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        İstinaftan kritik bozma kararı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sanal medya üzerinden paylaştığı videoda oğlunu ısıran köpeği öldürdüğünü açıklayan ve ‘hayvanı kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan kasap Orçun M. hakkında mahkemenin 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönündeki karar, istinaf tarafından bozuldu.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 2022 yılında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., mahallede baktığı bir köpeğin gözünden vurularak öldürüldüğünü belirtip, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, köpeği tüfekle öldüren kişinin kasaplık yapan Orçun M. olduğunu tespit etti. K.E.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Orçun M., köpeğin oğlunu ısırdığını ve kurtarmak için vurduğunu söyledi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orçun M. hakkında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

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        Kocaeli 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenirken, mahkeme 20 Şubat 2024’te sanığın 'zorunluluk hali' kapsamında hareket ettiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın ardından Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vekili, sanık müdafileri ve bazı müştekiler istinaf başvurusunda bulundu.

        ARACINDAN İNMEYEREK KENDİSİNİ KORUYABİLİRDİ

        İstinaf mahkemesi, savcılık ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vekilinin itirazlarını yerinde bularak kararı bozdu. Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında eksik değerlendirme yapıldığına hükmetti. İstinaf kararında, sanığın soruşturma aşamasında köpeğin daha önce aile fertlerini ısırdığını, olay günü ise aracının önüne çıktığını söylediği belirtildi. Sanığın olay günü aracındaki tüfeği alarak ateş ettiğinin aktarıldığı kararda, olay sırasında farklı şekilde hareket ederek kendisini koruma imkanının bulunduğu kaydedildi. Kararda, “Sanığın iddia edilen saldırıdan korunmak amacıyla aracından çıkmayarak veya aracına hemen girerek kendisini koruma imkanı varken araçta bulunan silahını alarak köpeği gözünden vurması” ifadelerine yer verildi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanığın eyleminin gerçekten zorunluluk hali kapsamında olup olmadığını yeterince tartışmadan karar verdiğini belirtti.

        SANAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYAYA GİRDİ

        Bozma kararında sanığın sanal medya paylaşımları da dikkat çekti. Mahkeme, Orçun M.'nin suç tarihinden önce ve sonra sahipsiz köpeklerin öldürülmesine yönelik paylaşımlar yaptığını belirterek, bu durumun olayın değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kararda, sanığın saldırıyı o anki şartlara göre zorunlu şekilde bertaraf edip etmediğinin somut delillerle yeterince ortaya konulmadığı vurgulandı.

        DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyanın yeniden görülmesine karar verdi. Yeniden yapılacak yargılamada sanığın eyleminin zorunluluk hali kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yeniden incelenecek. Mahkeme ayrıca yeniden kurulacak hükümde 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' şartlarının da değerlendirilmesini isteyerek dosyayı tekrar Kocaeli Adliyesi 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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