Haberler Yaşam İstiridyelerin içinde inciler nasıl oluşur ve inci oluşması kaç yıl sürer?

İstiridyelerin içerisindeki inciler nasıl oluşur ve inci oluşması kaç yıl sürer? Değerli bir mücevher olarak kullanılan inciler okyanusta toplanan istiridyelerin içerisinden çıkarılarak elde edilir. İnci, istiridyenin içerisinde belirli zaman dilimlerinde oluşur. Özellikle mücevher üretiminde değerli bir parça olan incinin nasıl oluştuğu az kişi tarafından bilinir. Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 12:43 Güncelleme: 27.07.2023 - 12:43 facebook

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BİR TÜR SAVUNMA MEKANİZMASI İstiridyenin çıkarılan inciler, süs eşyası veya takı olarak kullanılır. Kabuklu deniz hayvanları olan istidiriyelerin içerisi etli ve yumuşaktır. Okyanusların kıyı şeritlerinde bulunan istiridyeler kum ve toz gibi dış etkenleri düşman olarak algılar.

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SEDEF MİNERALİ SALGILANARAK İNCİLER OLUŞMAYA BAŞLAR İstiridyeler içerisine giren toz ve kum tanelerini yok etmek için "incinin annesi" adı verilen sert ve kadı bir mineral olan sedefi salgılar. Bir çeşit koruma mekanizması sonucunda kendisini sedef mineraliyle saran istiridyenin içerisinde inci taneleri oluşmaya başlar.