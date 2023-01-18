Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından NATO 'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvuru süreci devam ediyor. Türkiye ise, iki ülkenin terörle mücadelede yeni adımlar atmadan adaylıklarına onay veremeyeceğini, tereddütlerini olduğunu dile getiriyor.

Billstrom, "Gerekeni yaptığımıza inanıyoruz, onaylanmaması için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ise iki İskandinav ülkesinin Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini ve NATO'ya üye olma isteğinin onaylanması gerektiğini söyledi.

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Billstrom Reuters'e verdiği demeçte, "İsveç ve Finlandiya'nın bu üçlü muhtırada taahhüt ettiğimiz şeyleri yaptığı bir noktaya geldiğimize inanıyoruz ve Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasının zamanı geldi. Talep edilen şeyleri yaptığımıza inanıyoruz ve onay sürecinin başlamaması için herhangi bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak ise, ABD'nin 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağını Türkiye'ye satmaya hazırlandığını söyledi.

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