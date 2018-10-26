UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Anderlecht deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde İsviçreli futbolcu Michael Frey 1 gol 1 asist üretirken kazanılan 1 puanda büyük rol oynadı. Frey, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterilirken İsviçre basını da golcü oyuncuyu gündeme taşıdı.

Zafer Atamer'in haberine göre UEFA, haftanın maçlarında başarılı olan 4 futbolcuyu belirlerken Frey’in bunların arasında yer alması İsviçre de memnuniyet uyandırdı. İsviçre basını "Frey yavaş da olsa kendini toparlamaya ve ispat etmeye bütün gücüyle çalışıyor" ifadelerini kullanırken golcü oyuncunun attığı bu golün ilerisi için umut ışığı olduğunu kaydetti.

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