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İtalya'da Victor Nelsson yarışı!

Galatasaray'da Marcao'dan sonra Victor Nelsson'a da Avrupa'dan transfer teklifleri var! LaLiga'dan Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı yıldız için iki İtalyan kulübü de devreye girdi!

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  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan transferi için geri sayıma geçen Torino, Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi. 

     
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    İtalyan basınının iddiasına göre savunmasını güçlendirmek isteyen Torino, Galatasaraylı Victor Nelsson ile ilgileniyor! 
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Sevilla'nın da gündeminde olan yıldızı İtalya'dan bir başka kulüp de istiyor!
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Torino'nun Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı sırada Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.

     
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Arthur Theate'yi Rennes'e satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradığı ve adaylarından birinin de 23 yaşındaki futbolcu olduğu ifade edildi. 
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Bologna'nın Nelsson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco Di Vaio'nun sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği vurgulandı.
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kounde'nin Barcelona'ya transferi sonrasında bu bölgeye transfer yapmayı planlayan Endülüs ekibi, Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    La Colina de Nervión'un iddiasına göre Sevilla, Nelsson ile çoktan masaya oturdu ve Danimarkalı yıldız İspanyolların sunduğu proje için oldukça heyecanlandı. 

     
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    Diğer iddialara göreyse Sevilla, 12 milyon Euro + başarı bonuslarının bulunduğu bir teklifle Galatasaray'la masaya otururken sarı-kırmızılılar bu bonservis bedelini az bulduğunu İspanyol yetkililere iletti.
  • İtalya'da Victor Nelsson yarışı! GS Transfer haberleri

    DİĞER ADAY ATTILA SZALAI

    Öte yandan Bologna'nın savunmanın merkezi için diğer adayının da Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki Attila Szalai olduğu yazıldı.

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