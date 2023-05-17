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İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

Fenerbahçeli İsmail Yüksek için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği maçlarda başarılı performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için flaş bir iddia geldi.
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    A Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki orta sahanın bu gelişimi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    İtalyan basınında yer alan habere göre; İsmail Yüksek'e Serie A ekibi Sassuolo talip oldu.
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    Türkiye pazarını yakından takip eden Sassuolo'nun, milli futbolcuyu radarına aldığı belirtildi. 
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Mert Müldür gibi milli futbolcuların da geçtiğimiz dönemde formasını giydiği Sassuolo'nun bu nedenle Türk oyunculara ilgisinin devam ettiği aktarıldı.
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından daha çok forma şansı bulmaya başlayan İsmail, bu sezon 27 maça çıkarken, 1 de gol attı. 
  • İtalya'dan İsmail Yüksek için sürpriz transfer iddiası!

    Fenerbahçe'de sergilediği performansla A Milli Takım'a da yükselen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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