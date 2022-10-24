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İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu!

Geçtiğimiz yıl Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Karakurt'un sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

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  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

    Pasör çaprazı olarak görev alan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz sezon Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Dün akşam oynanan maçta ünlü ismin takımı, CBF Balducci HR Macerata'yı 3-0 yendi. Maç sonunda Karakurt'un yayınladığı gönderiler gündem oldu.
  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

    Ebrar Karakurt'un İtalyan Kadın Voleybol Ligi'nde 'En İyi Oyuncu' seçilmesinden sonra ünlü sporcumuz sosyal medya hesabında tebrikleri kabul etti ve gün içerisinde çekilen gönderilerini yayınladı.
  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

    12 yaşında başladığı voleybol kariyerini uzun yıllar Vakıfbank Spor Kulübü'nde sürdüren Ebrar Karakurt geçtiğimiz sezon Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olarak 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

    Ebrar Karakurt'un babası, daha önce de 'En İyi Oyuncu' unvanını kazanan kızının çocukken söylediği ''Baba ben bir gün dünyanın en iyi voleybolcusu olacağım'' sözlerini, yıllar sonra basınla paylaşmıştı. Ünlü isim şimdi ise İtalya'ya gelen annesiyle gönderilerini paylaştı.
  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

    İşte Ebrar Karakurt ve annesi...
  • İtalya Ebrar Karakurt'un ailesini konuşuyor! Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu

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