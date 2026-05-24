İtalya Serie A'da küme düşen son takım Cremonese oldu

İtalya Serie A'nın 38. ve son hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Pisa ile Hellas Verona'dan sonra bir alt lige düşen son takım belli oldu.

İŞTE KÜME DÜŞEN SON TAKIM

Evinde Como'ya 4-1 yenilen ve Milan Djuric, Alberto Grassi ile David Okereke'nin kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla 8 kişi kalan Cremonese, 34 puanla 18. sırada kalarak küme düşen son takım oldu. Haftaya 17. sırada başlayan Lecce ise sahasında Genoa'yı yenerek 38 puanla ligde kaldı.

TOPLU SONUÇLAR:

Parma: 1 - Sassuolo: 0

Napoli: 1 - Udinese: 0

Lecce: 1 - Genoa: 0

Milan: 1 - Cagliari: 2

Cremonese: 1 - Como: 4

Hellas Verona: 0 - Roma: 2