İtalya Serie A'da küme düşen son takım Cremonese oldu
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftası sona ererken, Pisa ile Hellas Verona'nın ardından küme düşen son takım belli oldu. Milan Djuric, Alberto Grassi ile David Okereke'nin gördüğü kırmızı kartlarla 8 kişi kalan ve evinde Como'ya 4-1 yenilen Cremonese, sezonu 34 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düştü. Sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup eden ve sezonu 38 puanla 17. sırada kapatan Lecce, Serie A'da kalmayı başardı.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 23:54
İŞTE KÜME DÜŞEN SON TAKIM
TOPLU SONUÇLAR:
Parma: 1 - Sassuolo: 0
Napoli: 1 - Udinese: 0
Lecce: 1 - Genoa: 0
Milan: 1 - Cagliari: 2
Cremonese: 1 - Como: 4
Hellas Verona: 0 - Roma: 2
