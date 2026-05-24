Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A'da küme düşen son takım Cremonese oldu

        İtalya Serie A'da küme düşen son takım Cremonese oldu

        İtalya Serie A'nın 38. ve son haftası sona ererken, Pisa ile Hellas Verona'nın ardından küme düşen son takım belli oldu. Milan Djuric, Alberto Grassi ile David Okereke'nin gördüğü kırmızı kartlarla 8 kişi kalan ve evinde Como'ya 4-1 yenilen Cremonese, sezonu 34 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düştü. Sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup eden ve sezonu 38 puanla 17. sırada kapatan Lecce, Serie A'da kalmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serie A'da küme düşen son takım belli oldu!

        İtalya Serie A'nın 38. ve son hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Pisa ile Hellas Verona'dan sonra bir alt lige düşen son takım belli oldu.

        İŞTE KÜME DÜŞEN SON TAKIM

        Evinde Como'ya 4-1 yenilen ve Milan Djuric, Alberto Grassi ile David Okereke'nin kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla 8 kişi kalan Cremonese, 34 puanla 18. sırada kalarak küme düşen son takım oldu. Haftaya 17. sırada başlayan Lecce ise sahasında Genoa'yı yenerek 38 puanla ligde kaldı.

        TOPLU SONUÇLAR:

        Parma: 1 - Sassuolo: 0

        Napoli: 1 - Udinese: 0

        Lecce: 1 - Genoa: 0

        Milan: 1 - Cagliari: 2

        Cremonese: 1 - Como: 4

        Hellas Verona: 0 - Roma: 2

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi