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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı sürüyor. Napoli, Inter ve Juventus haftayı galibiyet ile tamamladı. Milan ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İtalya Serie A Ligi'nde 33. hafta, ev sahibi Torino ve konuk takım Udinese arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Torino, rakibi Udinese takımını 2-0 geçmeyi başardı.

        Milan, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi Atalanta'a 1-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Milan 51 puanda kaldı.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Juventus, rakibi Parma'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Parma puanını 31'e yükseltirken Juventus 59 puanda kaldı.

        Inter, Bologna deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Inter haftayı 71 puanla tamamladı; Bologna ise puanını 60'a çıkarmayı başardı.

        Ligin 33. haftasında Napoli, konuk olduğu Monza'yı 1-0 mağlup ederek puanını 71'e yükseltti, ev sahibi Monza ise 15 puanda kaldı.

        Como, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-0 ile konuk ekip Como oldu.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Roma, rakibi Verona takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        33. haftada ev sahibi Empoli ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Fiorentina, deplasmanda Cagliari'yi 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Lazio, deplasmanda Genoa'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 33. Haftanın Sonuçları
        19.04.2025 16:00
        Lecce
        0
        Como
        3
        İY(0-1)
        19.04.2025 19:00
        Monza
        0
        Napoli
        1
        İY(0-0)
        19.04.2025 21:45
        Roma
        1
        Hellas Verona
        0
        İY(1-0)
        20.04.2025 16:00
        Empoli
        2
        Venezia
        2
        İY(0-0)
        20.04.2025 19:00
        Bologna
        1
        Inter
        0
        İY(0-0)
        20.04.2025 21:45
        Milan
        0
        Atalanta
        1
        İY(0-0)
        23.04.2025 19:30
        Parma
        1
        Juventus
        0
        İY(1-0)
        23.04.2025 19:30
        Cagliari
        1
        Fiorentina
        2
        İY(1-1)
        23.04.2025 19:30
        Genoa
        0
        Lazio
        2
        İY(0-1)
        23.04.2025 19:30
        Torino
        2
        Udinese
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 33. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		33 21 8 4 71 40
        2
        Napoli
        		33 21 8 4 71 27
        3
        Atalanta
        		33 19 7 7 64 36
        4
        Bologna
        		33 16 12 5 60 15
        5
        Juventus
        		33 15 14 4 59 18
        6
        Lazio
        		33 17 8 8 59 12
        7
        Roma
        		33 16 9 8 57 16
        8
        Fiorentina
        		33 16 8 9 56 18
        9
        Milan
        		33 14 9 10 51 13
        10
        Torino
        		33 10 13 10 43 1
        11
        Udinese
        		33 11 7 15 40 -12
        12
        Como
        		33 10 9 14 39 -5
        13
        Genoa
        		33 9 12 12 39 -11
        14
        Hellas Verona
        		33 9 5 19 32 -30
        15
        Parma
        		33 6 13 14 31 -13
        16
        Cagliari
        		33 7 9 17 30 -16
        17
        Lecce
        		33 6 8 19 26 -32
        18
        Venezia
        		33 4 13 16 25 -19
        19
        Empoli
        		33 4 13 16 25 -26
        20
        Monza
        		33 2 9 22 15 -32

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 34. Hafta Maçları
        25.04.2025 21:45
        Atalanta
        Lecce
        27.04.2025 13:30
        Venezia
        Milan
        27.04.2025 13:30
        Como
        Genoa
        27.04.2025 16:00
        Inter
        Roma
        27.04.2025 16:00
        Fiorentina
        Empoli
        27.04.2025 19:00
        Juventus
        Monza
        27.04.2025 21:45
        Napoli
        Torino
        28.04.2025 19:30
        Udinese
        Bologna
        28.04.2025 21:45
        Hellas Verona
        Cagliari
        28.04.2025 21:45
        Lazio
        Parma
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