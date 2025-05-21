İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın görünümü
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 37. hafta geride kaldı. Juventus, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. Inter ise puan kaybına uğradı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 37. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nin 37. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Cagliari ve Venezia mücadele etti.
Cagliari, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Venezia'yı 3-0 mağlup etti.
Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 67 puana yükseldi, Udinese ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Zorlu mücadelede ev sahibi Inter, rakibi Lazio'nu eşitliği bozmaya yönelik tüm çabasına 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Inter bu maçtan sonra puanını 78'e yükseltti ve haftayı iki takım da 1 puanla kapattı.
Milan'ı deplasmanda mağlup eden Roma, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Milan ise evindeki yenilgi sonrası 60 puanda kaldı.
Napoli, deplasmandaki maçında Parma'a karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Parma 33 puana ulaşırken Napoli ise 79 puana yükseldi.
Atalanta, 37. haftada oynanan mücadelede Genoa'yı 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Atalanta böylece 74 puana yükseldi. Atalanta'yı ağırlayan Genoa ise 40 puanda kaldı.
Zorlu mücadelede ev sahibi Verona, rakibi Como'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Fiorentina, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı 3-2 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lecce, rakibi Torino takımını 1-0 geçmeyi başardı.
Empoli, deplasmanda Monza'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.