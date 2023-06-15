2016'da Avrupa'ya adım atan ABD'li yıldız, Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer oldu ve Bundesliga'da oynamaya başladı. McKennie, Schalke 04 formasıyla önemli bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine topladı. Orta sahada fiziksel gücü, savaşçı ruhu ve çok yönlü oyun stiliyle dikkat çekti. Hızlı bir şekilde Schalke'nin önemli oyuncularından biri haline geldi ve milli takıma da seçildi.