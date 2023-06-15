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İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

Gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Sarı-kırmızılıların ABD'li orta saha Weston McKennie'yle ilgilendiği öne sürüldü!

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  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Weston McKennie'yle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    La Gazzetta dello Sport, Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini ve siyah beyazlı takımın da Zaniolo'yu kadrosuna katmanın planlarını yaptığını haber yaptı. 
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Habere göre Leeds United'daki kiralık sözleşmesi sona eren McKennie'yi kadrosunda düşünmeyen Juventus'un oyuncuyu isteyen kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarıldı.

     
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Juventus'un McKennie'den 35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu, Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin de aynı rakam olması arasında doğru orantı olduğu ifade edildi.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Galatasaray'ın istediği McKennie üzerinden Zaniolo transferini bitirmeye çalışacak olan Juventus'un bu konuda sarı kırmızılı takımla müzakerelere başlamaya hazır olduğu aktarıldı.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    McKennie geçtiğimiz sezonu Leeds United'da geçirmiş ve çıktığı 19 Premier Lig maçında sadece 1 asistlik performans göstererek takımın küme düşmesine engel olamamıştı.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    WESTON MCKENNIE KİMDİR?

    Weston McKennie, 28 Ağustos 1998 doğumlu Amerikalı profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almaktadır. McKennie, 2007 yılında FC Dallas altyapısında futbola başladı ve kısa sürede A Takıma yükseldi.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    2016'da Avrupa'ya adım atan ABD'li yıldız, Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer oldu ve Bundesliga'da oynamaya başladı.  McKennie, Schalke 04 formasıyla önemli bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine topladı. Orta sahada fiziksel gücü, savaşçı ruhu ve çok yönlü oyun stiliyle dikkat çekti. Hızlı bir şekilde Schalke'nin önemli oyuncularından biri haline geldi ve milli takıma da seçildi.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    2020 yılında satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan McKennie, 2021'de Torino ekibine 20,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu. 

     
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Ocak 2023'te 1 milyon 250 bin Euro'luk kiralam bedeliyle satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmayla Leeds United'a kiralandı. McKennie, Premier Lig'de 19 maça çıkarken 1 golün hazırlayıcısı oldu. Leeds United küme düşerken McKennie de İtalyan ekibine geri döndü.
  • İtalyan basını Galatasaray'ın ilgisini duyurdu: Weston McKennie!

    Weston McKennie, dinamik oyun stili, defansif katkıları ve hücumda etkili olabilme yeteneğiyle tanınan bir futbolcudur. Uluslararası arenada ve Avrupa liglerinde önemli bir kariyere sahiptir.

     

     

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