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İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışamları devam ediyor. İtalya basını, Beşiktaş'ın Milan formasını giyen Ante Rebic'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. İşte detaylar...

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  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor.
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Habere göre siyah beyazlılar Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı.

     
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Beşiktaş'ın Hırvat futbolcuyu 1 yıllık kiralamak istediği öne sürüldü.
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Siyah-beyazlıların bu transferde ısrarcı olduğu ve yönetimin, deneyimli futbolcunun 3.5 milyon avroluk maaşını aşağıya çekmeye çalıştığı da dile getirildi.
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Ante Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Siyah beyazlılar 7 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek ve ardından 9 Temmuz'da Almanya'nın Grassau kentine gidecek.
  • İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş için Ante Rebic iddiası!

    Beşiktaş, Almanya'daki hazırlıklarını 21 Temmuz'a kadar sürdürecek. 

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