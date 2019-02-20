Yeşilçam filmlerinden tanınan bir oyuncunun yeğeni ve seslendirme sanatçısı büyükbabanın torunu olan Itır Esen, model olarak birçok defileye katılım göstermiştir. Peki, Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen 1999 yılında doğmuştur. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in torunu ve yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in aynı ismi taşıyan yeğenidir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yapmıştır.

Bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi modacıların defilelerinde görev almıştır.

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birinci olmuştur. Fakat Twitter üzerinden 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı yorum nedeniyle tacı elinden geri alınmıştır.

Itır Esen 1999 yılında doğmuştur. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in torunu ve yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in aynı ismi taşıyan yeğenidir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yapmıştır.

Bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi modacıların defilelerinde görev almıştır.

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birinci olmuştur. Fakat Twitter üzerinden 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı yorum nedeniyle tacı elinden geri alınmıştır.

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