ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi.